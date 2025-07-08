Marzotto e Rino Mastrotto fondono aziende tessuti, nasce Jacqart

I gruppi tessili Rino Mastrotto di Trissino (Vicenza) e il gruppo Marzotto di Valdagno (Vicenza) annunciano la creazione di "Jacqart-Trame d'Arredo", nuova società specializzata nella produzione di tessuti e velluti jacquard di alta qualità.

Jacqart unirà le competenze di due storiche realtà italiane: Imatex, fondata nel 1960 e con sede a Nibionno (Lecco), specializzata nella produzione di tessuti jacquard per l'interior design con applicazioni in ambito residenziale, sia outdoor che indoor, e Prosetex, che dal 1964 realizza velluti jacquard e tessuti di alta gamma per il settore dell'arredamento residenziale e hospitality, offrendo anche una collezione tecnica dedicata ai settori dell'aviation, del navale e dei trasporti pubblici. La sede di Jacqart sarà a Bulciago (Lecco) nel distretto della Brianza.

L'operazione prevede il conferimento in Imatex del ramo d'azienda Prosetex, con Rino Mastrotto che deterrà il 60% della nuova società e Marzotto che deterrà il rimanente 40%. Le sinergie conseguenti permetteranno l'ottimizzazione dell'approvvigionamento di materie prime - lana, lino, canapa e cotone - l'aumento dell'offerta prodotto con l'introduzione dei velluti jacquard arricchendo ulteriormente la gamma, a cui si aggiungono i servizi di personalizzazione e bespoke grazie al know-how di Mastrotto nell'ambito del lusso su misura.

Alla guida dell'integrazione industriale è stato nominato Giorgio Meda, professionista con esperienza ventennale nel settore, da ultimo nel ruolo di direttore delle operations tessili in Rubelli, affiancato da Massimo Maestroni, con più di 15 anni di esperienza in gruppi dell'arredo di alta gamma.

Il closing dell'operazione è previsto nel terzo trimestre del 2025 ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive. Rino Mastrotto è stata assistita da Deloitte per la consulenza legale e dallo Studio Riccardi Salom Tedeschi per la consulenza fiscale e finanziaria. Il gruppo Marzotto è stato supportato dalle strutture legali e fiscali interne.