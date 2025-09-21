Martedì primo volo con 2 cani in cabina senza trasportino

Due cani, senza trasportino: saranno loro i primi a viaggiare martedì prossimo con i loro proprietari su un volo Ita in partenza alle 9.00 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10.10 a Roma Fiumicino. Non è ancora noto il nome degli animali nè il loro peso esatto ma quello che è sicuro è che si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall'Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

"L'Enac, pet friendly, rivoluziona i cieli per gli amici a quattro zampe. - spiegava l'ente a maggio - Con le nuove linee guida gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza tese, comunque, a garantirne il benessere lungo il viaggio. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia".

"Le compagnie aeree - spiegava sempre Enac - sono libere di aderire alle nuove regole". Tra queste: dovranno essere vicino al finestrino. Vietati i posti vicino alle uscite di emergenza. Tra le altre misure delle linee guida si prevede l'informazione preventiva all'equipaggio e ai passeggeri coinvolti, un numero massimo di pet per volo, la possibilità di creare "buffer zone" per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza.

"Abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina", ha detto Salvini intervenendo alla seconda edizione del l'Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore.

Poco convinti i consumatori: "il 23 settembre ci sarà il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Una misura voluta dall'Enac ma che - denuncia Consumerismo - si presta a molteplici criticità. "In primo luogo non viene definito il peso massimo dell'animale ammesso in cabina: le linee guida dell'Enac indicano solo "di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio", un criterio che si presta a diverse interpretazioni", dice il presidente Luigi Gabriele.