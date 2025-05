Maria Kyriacou eletta presidente del consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE

Maria Kyriacou è la nuova presidente del consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE. In occasione dell'odierna Assemblea del gruppo tedesco Kyriacou, dirigente del settore media con esperienza internazionale, è stata eletta membro del consiglio di sorveglianza con un tasso di approvazione superiore al 98%. A seguito dell'assemblea, lo stesso consiglio l'ha nominata presidente. Succede ad Andreas Wiele, che aveva precedentemente annunciato che non si sarebbe ricandidato dopo aver svolto un mandato di tre anni. Gli azionisti hanno inoltre confermato con lo stesso elevatissimo tasso di approvazione la i membri del Consiglio di sorveglianza Katrin Burkhardt e Simone Scettri, i cui mandati erano in scadenza. "Lavorando a stretto contatto con il Consiglio di sorveglianza e il Comitato esecutivo, il mio obiettivo è accelerare il nostro percorso di trasformazione, dare nuovo slancio e contribuire con la prospettiva che ho acquisito nel corso della mia carriera internazionale", afferma Kyriacou. "L'azienda ha una strategia chiara, con una forte attenzione al suo core business, l'intrattenimento, e pone Joyn al centro di questa strategia", conclude la nuova presidente. L'assemblea di Prosieben ha invece bocciato tre punti all'ordine del giorno, sui quali l'azionista principale Mfe-Mediaset ha votato contro, con circa il 51% di voti negativi. Si tratta di una nuova autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di azioni proprie, una nuova autorizzazione all'utilizzo di derivati ;;in relazione all'acquisto di azioni proprie e la creazione di nuovo capitale autorizzato. Tutti gli altri punti all'ordine del giorno che richiedevano l'approvazione degli azionisti sono stati approvati a nettissima maggioranza. Tra questi, la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione per l'esercizio 2024, in linea con l'anno precedente. Il dividendo sarà distribuito agli azionisti il ;;3 giugno prossimo. All'assemblea ha partecipato il 64,3% del capitale sociale. Su Prosieben il Biscione, presente in assemblea con il 30,14% delle quote, ha lanciato un'Opa ai minimi di legge per potersi muovere liberamente oltre il 30%, mentre l'altro socio Ppf (accreditato di circa il 15%) ha lanciato un'offerta parziale a 7 euro per poter arrivare a sfiorare la quota del 30%. In Borsa a Francoforte il titolo del gruppo tedesco scende dello 0,9% a 7,12 euro.