Maria Conti nuova responsabile della Comunicazione di Ferrari

Maria Conti è la nuova responsabile della Comunicazione di Ferrari. Riporterà al CEO Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team di Ferrari.

Maria porta con sé un'esperienza ventennale nel settore automobilistico e del lusso, maturata nella guida di team internazionali di comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi come Maserati, Alfa Romeo, Bmw e Mini. Nel suo più recente incarico come responsabile della divisione Maserati Corse, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport, con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello internazionale. In precedenza, è stata chief communication officer di Maserati, dove ha definito e implementato la strategia globale di comunicazione del marchio, nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi del brand.

"La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l'eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica. Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale." commenta Vigna.

"L'unicità del Marchio si riflette anche nella sua comunicazione. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile." sottolinea Conti.

Maria Conti entrerà in Ferrari il 3 novembre e sarà basata nella sede Ferrari di Maranello.