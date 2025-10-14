Martedì 14 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Ultima oraMaria Conti nuova responsabile della Comunicazione di Ferrari
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Maria Conti nuova responsabile della Comunicazione di Ferrari

Ha maturato esperienza in Maserati, Alfa Romeo, Bmw e Mini

Maria Conti è la nuova responsabile della Comunicazione di Ferrari. Riporterà al CEO Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team di Ferrari.

Maria porta con sé un'esperienza ventennale nel settore automobilistico e del lusso, maturata nella guida di team internazionali di comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi come Maserati, Alfa Romeo, Bmw e Mini. Nel suo più recente incarico come responsabile della divisione Maserati Corse, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport, con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello internazionale. In precedenza, è stata chief communication officer di Maserati, dove ha definito e implementato la strategia globale di comunicazione del marchio, nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi del brand.

"La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l'eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica. Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale." commenta Vigna.

"L'unicità del Marchio si riflette anche nella sua comunicazione. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile." sottolinea Conti.

Maria Conti entrerà in Ferrari il 3 novembre e sarà basata nella sede Ferrari di Maranello.

