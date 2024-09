Marcolin sigla accordo per occhiali con Abercrombie & Fitch

Marcolin e Abercrombie & Fitch Co. hanno siglato un accordo di licenza in esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista a marchio Abercrombie, Abercrombie Kids e Hollister. Le prime collezioni eyewear prodotte da Marcolin saranno presentate a inizio 2025 e saranno disponibili in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione di negozi selezionati. "Siamo lieti - afferma in una nota il Ceo di Marcolin, Fabrizio Curci - di accogliere Abercrombie & Fitch Co. nel nostro portafoglio di brand. Questa nuova collaborazione supporterà la nostra crescita e rafforzerà la nostra presenza nel segmento lifestyle per i clienti più giovani, in linea con la nostra strategia di lungo termine".