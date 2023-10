Marco Lattuada nuovo Chairman Esecutivo di Bnl Bnp Paribas

Marco Lattuada, attuale Head of Corporate & Institutional Banking di BNP Paribas in Italia, assumerà dal primo novembre anche l'incarico di Executive Chairman Corporate & Institutional Banking di BNL, con responsabilità sul business Corporate della banca. Lattuada risponderà ad Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, e a Yannick Jung, Head of Global Corporate & Institutional Banking e Responsabile "Global Banking" del Gruppo per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Lattuada sarà membro del Comitato di Direzione di BNL, oltre che del Board del Global Banking EMEA di BNP Paribas. Secondo l'AD Elena Goitini: "Sono sicura che Lattuada, nella sua nuova responsabilità, proseguirà nel rafforzare la presenza di BNP Paribas al fianco delle grandi realtà imprenditoriali, contribuendo alla realizzazione di quelle sinergie tra Gruppo e BNL che sono il tratto distintivo, riconosciuto ed apprezzato della nostra proposta di servizio".