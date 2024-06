Marco Gay nuovo presidente dell'Unione Industriali Torino

Il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay sarà il nuovo presidente dell'Unione Industriali di Torino. Per i prossimi quattro anni prenderà il posto di Giorgio Marsiaj, arrivato alla fine del mandato. La designazione da parte del Consiglio Generale è avvenuta questo pomeriggio, sulla base delle indicazioni emerse dalla relazione della Commissione di designazione composta da Gianfranco Carbonato, Dario Gallina e Licia Mattioli, incaricati delle consultazioni. L'entrata in carica è prevista dal 15 luglio. Quello di oggi è il primo passo nel percorso di rinnovo dei vertici associativi, a cui seguirà un'ulteriore riunione del Consiglio Generale nella quale il presidente incaricato presenterà e sottoporrà al voto la sua squadra di presidenza. Successivamente, come da statuto, spetterà poi all'assemblea generale, riunita in forma privata il prossimo 15 luglio, l'elezione di Marco Gay a presidente dell'Unione Industriali Torino per il quadriennio 2024-2028.