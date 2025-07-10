Marcegaglia, 'Ue all'ultima chiamata, o declino inesorabile'

"Ho molto apprezzato l'intervento della presidente Ursula von der Leyen. Bene la posizione sui dazi: speriamo che la trattativa con Trump vada a buon fine, ma con qualsiasi percentuale i dazi faranno comunque male a tutti. Bene soprattutto la presa di consapevolezza che l'Europa deve e può fare la sua parte, semplificando, muovendosi in velocità e rilanciando il mercato interno". L'industriale dell'acciaio Emma Marcegaglia, past president di Confindustria e presidente della holding di famiglia, lo dice a margine del settimo Forum economico franco-italiano organizzato da Confindustria e Medef oggi a Roma.

"Le parole chiave del nostro agire devono essere competitività, manifattura e investimenti - sottolinea Marcegaglia, che ha poi partecipato anche alla Conferenza sull'Ucraina - siamo davvero all'ultima chiamata: se non recuperiamo subito il gap di competitività nei confronti delle economie mondiali più forti, il destino dell'Europa sarà segnato da un declino inesorabile".