Marcegaglia Steel e Manni Group: joint venture da 500 milioni di euro nei pannelli coibentati

Si è chiusa stamattina - dopo il via libera della Commissione Europea, arrivato lo scorso novembre - l'operazione di joint venture tra Marcegaglia Steel e Manni Group, siglata nel luglio dello scorso anno. La nuova realtà, che concentrerà la propria attività nei settori dei pannelli coibentati e dei pannelli per portoni sezionali - evidenzia una nota -, sarà protagonista sul mercato italiano e diventerà il secondo produttore di pannelli a livello europeo, con un portafoglio clienti esteso a oltre 70 Paesi in tutto il mondo. La joint venture avrà un fatturato aggregato di circa 500 milioni di euro e potrà contare su un totale di quasi 700 dipendenti.

L'accordo "prevede, da un lato, il conferimento da parte di Marcegaglia Steel delle attività produttive italiane, controllate da Marcegaglia Buildtech, e delle attività produttive polacche, controllate da Marcegaglia Poland, in Isopan Spa; dall'altro, l'acquisto da parte di Marcegaglia Steel di un numero di azioni tale da salire al 50% del capitale di Isopan Spa; analoga quota (50%) verrà detenuta da Manni Group. Le attività coinvolte includono, in totale, 16 linee produttive distribuite negli stabilimenti in Italia, situati a Pozzolo Formigaro (Al), Trevenzuolo (Vr) e Patrica (Fr), oltre ai siti internazionali in Spagna, Romania, Polonia e Messico, funzionale a servire il mercato nordamericano. La joint venture opererà sul mercato italiano ed estero con il brand Isopan e Marcegaglia" rwd.

"Siamo molto soddisfatti di questa joint venture che trasforma un rapporto di collaborazione duraturo e proficuo nell'unione tra due importanti realtà, e famiglie, della manifattura italiana, con una lunga tradizione nella lavorazione dell'acciaio - commentano Antonio ed Emma Marcegaglia, entrambi a capo dell'impresa di famiglia - Si tratta di un'operazione che, oltre a combinare competenze strutturate e infrastrutture industriali strategiche, consentirà di intensificare gli investimenti in ricerca e sviluppo per offrire al mercato soluzioni costruttive altamente tecnologiche e sempre più performanti. Efficienza, durata, versatilità: l'acciaio è la soluzione ideale per rispondere alle diverse esigenze dell'edilizia civile e industriale, capace di garantire qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale".

"La joint venture con Marcegaglia Steel rappresenta un punto di svolta per Manni Group - commenta il presidente, Francesco Manni - perché rafforza la nostra strategia di internazionalizzazione e celebra anche una tappa significativa nella storia di Isopan, visto che l'accordo si è chiuso proprio nell'anno del suo 50° anniversario è un traguardo che celebra il know-how acquisito negli anni e sottolinea la continua evoluzione verso un futuro più innovativo e un sempre maggior contributo alla decarbonizzazione dell'industria delle costruzioni. Grazie a questa sinergia, che amplia la nostra portata globale - aggiunge -, continueremo a guidare il settore con soluzioni innovative e sostenibili, rafforzando la nostra posizione di protagonisti nel futuro dell'edilizia internazionale".