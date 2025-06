Marcegaglia, da Edf energia nucleare per Fos-sur-Mer

Antonio Marcegaglia, presidente di Marcegaglia Steel, e Marc Benayoun, direttore esecutivo del gruppo Edf responsabile di clienti, servizi e territori, hanno firmato oggi una lettera d'intenti, alla presenza di Bernard Fontana, presidente e ceo di Edf, che anticipa il contratto di fornitura di energia elettrica nucleare nucleare, che sarà finalizzato alla fine dell'estate, per il sito francese di Fos-sur-Mer "Si tratta - spiega una nota - di un contratto di partnership di almeno 10 anni per una fornitura di energia elettrica nucleare pari al 50% del fabbisogno dell'intero sito, inclusi i progetti di ampliamento, con consegna prevista per il 2029". "Con questa lettera di intenti - sottolineano Antonio ed Emma Marcegaglia - rafforziamo il nostro impegno verso la decarbonizzazione a vantaggio di tutta la produzione del Gruppo. In questo modo potremo utilizzare energia elettrica pulita, senza emissioni di carbonio, stabile, disponibile e competitiva. L'opzione nucleare è un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, soprattutto nei settori come il nostro cosiddetti hard to abate". Il gruppo Marcegaglia, spiega ancora una nota, "prevede di investire oltre 750 milioni di euro nel sito Ascometal di Fos-sur-Mer, acquisito nel 2024. Il progetto prevede un aumento della produzione del forno elettrico, un impianto di colata continua di bramme e un impianto di laminazione a caldo all'avanguardia. Il sito passerà dalle 150.000 tonnellate di acciaio alla capacità annunciata di 2,1 milioni di tonnellate all'anno, con una possibile espansione a 2,5 milioni di tonnellate. L'avvio della produzione è previsto per la metà del 2028".