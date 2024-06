Marcegaglia, con acciaio Cromatica ricavi aggiuntivi 300 milioni

L'acciaio Cromatica prodotto da Marcegaglia per rivestire il cantiere del Duomo di Milano rappresenta un "connubio tra l'innovazione e il design, che deve dare respiro e bellezza attraverso l'acciaio all'arredo urbano e alle facciate ma non solo". Lo afferma Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Steel sottolineando che "con questo prodotto vogliamo dare un taglio molto innovativo e pensiamo di creare un business importante da 300 milioni di fatturato aggiuntivo in pochi anni". "Non tutto l'acciaio è uguale - ha spiegato la presidente e amministratore delegato del gruppo Emma Marcegaglia - soprattutto serve si per le grandi infrastrutture ma anche per il design". "Sono molto orgogliosa - ha aggiunto - di aver potuto vestire il Duomo di Milano con il nostro acciaio Cromatica e ringrazio il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri di questa opportunità".