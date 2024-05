Marcegaglia (B7), 'difendere le democrazie ed i mercati liberi'

"Due sono le principali preoccupazioni, strettamente interconnesse: il mantenimento dei valori fondanti delle democrazie liberali e aumentare la competitività delle nostre economie di mercato". Emma Marcegaglia, come presidente del B7, lo sottolinea aprendo il B7 Summit, evento centrale del percorso di confronto tra 'confindustrie' dei Paesi G7 e Governi. "I mercati aperti sono in pericolo". Una "moltitudine di sfide" richiede" la nostra saggezza collettiva e un'azione concertata". "Riteniamo che siano necessari due grandi patti - chiede -: il primo tra i responsabili politici e le imprese; il secondo tra i governi del G7 per costruire una forte convergenza sulle politiche industriali in merito alle principali sfide".