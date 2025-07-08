Marcegaglia, a Ravenna la gru numero duemila di Liebherr

Cerimonia di consegna, oggi, presso lo stabilimento Marcegaglia Ravenna per "la nuova gru portuale mobile Liebherr, tipo LHM 600, acquistata da Marcegaglia Ravenna. E' - spiega una nota - il secondo modello più grande del costruttore tedesco e un gioiello di tecnologia, con 61 metri di sbraccio e 154 tonnellate di portata, "una delle gru portuali più performanti del porto di Ravenna".

Con questa nuova gru, la sesta consegnata da Liebherr nel corso degli anni, "Marcegaglia Ravenna porta a 5 la sua flotta attiva a supporto delle attività di banchina, scarico e carico coils, a testimonianza di una partnership consolidata da decenni", con "una coincidenza storica: è la numero 2.000 della serie di gru portuali mobili prodotte dal gruppo tedesco. Un traguardo importante che si è deciso di celebrare ufficialmente, proprio nello stabilimento ravennate, alla presenza dei vertici delle due aziende e delle due famiglie imprenditoriali: Antonio Marcegaglia, presidente e ceo di Marcegaglia Steel, che insieme alla sorella Emma guida l'omonima azienda di famiglia; Patricia Rüf, terza generazione della famiglia Liebherr e membro del consiglio di amministrazione della holding Liebherr-International e Leopold Berthold, amministratore delegato di Liebherr-MCCtec".

"Ho voluto essere personalmente presente oggi qui a Ravenna - dice Patricia Rüf - proprio per sottolineare il solido legame di partnership che ci lega a Marcegaglia, un'azienda famigliare come la nostra e con la quale collaboriamo con successo da oltre vent'anni. E siamo orgogliosi che questa nuova gru, prodotto di eccellenza del nostro portafoglio, sia collocata in uno stabilimento di assoluta avanguardia".

"Un elemento di forza del nostro gruppo - commenta Antonio Marcegaglia - è la grande efficienza logistica, grazie anche alla rilevante presenza produttiva sul porto di Ravenna. Nell'ambito del vasto network di fornitori strategici, con i quali abbiamo instaurato solidi rapporti di affidabilità, fidelizzazione, condivisione di obiettivi e valori, annoveriamo sin dal 2001 anche la famiglia e il Gruppo Liebherr. Lo stabilimento di Ravenna è all'avanguardia nella tecnologia impiantistica ed è al centro dei continui investimenti del nostro gruppo: anche il recente contratto di sviluppo destina qui risorse significative volte ad accrescere e migliorare la capacità e le gamme produttive, la qualità dei processi, nonché la sicurezza dei nostri operatori e la tutela ambientale".