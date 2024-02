Mar Rosso: Scocchia (illycaffè), aumento 30% costi logistici

"La illycaffè ha avuto un incremento dei costi logistici del 30%" in conseguenza del conflitto in Medio Oriente e dei problemi al transito nel Canale di Suez: "Tutto ciò che dobbiamo spedire verso la Cina ci costa il 50% in più e ciò che spediamo verso gli Stati Uniti, seppure non passi per il Canale di Suez, comunque ci costa il 20% in più perché è molto più difficile reperire container e approvvigionarsi dell'occorrente per i trasferimenti via mare: è il momento di mettere in campo una grande resilienza". Lo ha detto all'Ansa Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè a margine dell'inaugurazione della mostra 'Amazonia' di Sebastiao Salgado di cui l'azienda è sponsor. "Siamo tuttavia molto contenti perché negli ultimi due anni vediamo concretizzarsi risultati molto positivi: nel 2022 abbiamo chiuso un anno record, per il 2023 siamo soddisfatti perché cresciamo in fatturato, cresciamo in profitto a doppia cifra nonostante la complessità macroeconomica e geopolitica. I risultati - ha proseguito Scocchia - li annunceremo dopo il Cda di fine mese, però" comunque è stato un anno di "crescita a doppia cifra". Soddisfazione è stata espressa dall'a.d. anche per il mercato degli Stati Uniti, sul quale il gruppo triestino sta puntando: "Continuano a essere per noi il focus fondamentale, vogliamo continuare a crescere in Italia nostro mercato di origine e che è un terzo dell'azienda, ma gli Stati Uniti sono il secondo mercato, con circa 100 milioni di fatturato, e sono il primo mercato al mondo del caffè, un mercato che adora il Made in Italy di alta qualità come quello della illycaffè". Per Scocchia è insomma "una seconda casa, un secondo mercato domestico", perciò "vogliamo raddoppiarlo entro l'arco di piano e da due anni cresciamo a doppia cifra. Sembra che le strategie messe in atto per conquistarlo stiano pagando", conclude.