Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Beatrice BellucciTurista giapponese PantheonPortarei Usa CaraibiSinner ViennaSprint race Malesia
Acquista il giornale
Ultima oraManovra:Leo, scelta finale del Parlamento,ma saldi invariati
25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Manovra:Leo, scelta finale del Parlamento,ma saldi invariati

Manovra:Leo, scelta finale del Parlamento,ma saldi invariati

Viceministro su attriti in maggioranza, si trova soluzione

Viceministro su attriti in maggioranza, si trova soluzione

Viceministro su attriti in maggioranza, si trova soluzione

Gli attriti in maggioranza sulla manovra? "Poi si troverà la soluzione, sicuramente ci sarà sempre intesa tra le forze di maggioranza. Se in Parlamento ci sarà spazio per modifiche? Penso di sì, certamente bisogna lasciare invariati i saldi". Lo ha detto il viceministro Maurizio Leo a margine della festa di FdI per i tre anni del governo. I fondi per le metro? "Più che altro c'è una riprogrammazione dei fondi della metro, però...insomma, poi si vedrà. Aperti alle soluzioni. Il governo fa degli interventi, ma le scelte definitiva sono del Parlamento".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Manovra finanziaria