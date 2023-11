Manovra:Abi,'mercati volatili, mantenere equilibrio finanza'

L'Abi sottolinea "l'importanza di mantenere l'equilibrio nei saldi di finanza pubblica in un contesto connotato da una politica monetaria restrittiva, da una elevata incertezza e da una forte volatilità dei mercati finanziari". Lo afferma il dg dell'associazione Giovanni Sabatini in audizione alle commissioni congiunte di Bilancio della Camera e Senato sulla legge di Bilancio. "La dinamica del debito pubblico richiede ormai nuovi paradigmi di contenimento. Come rappresentato dal Presidente Antonio Patuelli in più occasioni, occorre porre un tetto al debito pubblico italiano, che non può crescere in cifra assoluta all'infinito e che sottrae risorse alle iniziative sociali pubbliche e penalizza la competitività internazionale delle imprese". E l'Abi chiede di rendere "strutturale",, "evitando il succedersi di proroghe, come nel corso del 2023", il fondo prima casa in favore dei giovani di età inferiore a 36 anni che "rappresenta un valido aiuto soprattutto per una fascia di popolazione che, spesso, proprio per la giovane età, non possiede risorse proprie sufficienti per coprire i costi di acquisto dell'abitazione non coperti dal mutuo". In questo modo si consentirebbe "a banche e famiglie di avere certezza sulle regole e programmare soluzioni di finanziamento appropriate".