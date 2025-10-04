Manovra: taglio Irpef, sconto fino 440 euro per redditi medi

La riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro avrebbe uno sconto progressivo che si aggira attorno a 100 euro per i salari con imponibile fiscale di 32-33mila euro per poi salire fino a 440 euro per un imponibile fiscale di 50mila euro. Il beneficio massimo di 440 euro, se non sarà compensato con un aggravio delle detrazioni, proseguirà anche oltre questa soglia fino ad un imponibile di 63.500 euro.

E' quanto emerge dall' elaborazione effettuata dai Consulenti del Lavoro sull'ultima ipotesi che sembra farsi largo nella prossima manovra per la riduzione dell'imposta sui redditi da lavoro di fascia media. L'allargamento dello scaglione di 28-50mila euro fino ai 60mila euro aggiungerebbe ulteriori 1.000 euro di sconto.