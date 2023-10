Manovra, solo l'8% per le imprese, dice Bonomi

Secondo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, la manovra "lavora sul lato delle famiglie". L'analisi del centro studi di via dell'Astronomia ha rilevato che "il 68% della bozza che noi abbiamo visto è di interventi a favore delle famiglie, solo l'8% è dedicato agli interventi sulle imprese". Per questo motivo, Bonomi sottolinea: "Secondo noi questa è una deficienza, perché Confindustria auspicava un sostegno alle famiglie ma la seconda parte che noi chiedevamo era uno stimolo forte di investimenti, non generici ma finalizzati. Dobbiamo agganciare le transizioni, sono ineludibili: servono investimenti finalizzati alle transizioni green e digitali".