Manovra, più tempo ai comuni sull'Imu, rischio nuovo pagamento""Manovra, più tempo ai comuni sull'Imu, ritardo nel pagamento

I Comuni avranno più tempo per stabilire le aliquote Imu. Ciò è previsto da uno degli emendamenti dei relatori alla manovra. Per il 2023, derogando alla normativa vigente, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe "saranno valide - si legge - se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023". Di conseguenza, il termine per la pubblicazione delle delibere, per acquisire la loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. La norma, che quindi differisce le scadenze del 14 e 28 ottobre, ha un impatto sui cittadini, che dovranno versare la seconda rata dell'Imu entro il 18 dicembre. Se le nuove aliquote comporteranno una differenza positiva, i contribuenti dovranno pagare di nuovo entro il 29 febbraio 2024 (senza sanzioni e interessi). Nel caso di una differenza negativa, il rimborso sarà invece "dovuto secondo le regole ordinarie".