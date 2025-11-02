Manovra: Forum famiglie, fare di più costo libri scolastici

"Manca nel disegno di legge di bilancio una previsione che recentemente abbiamo formulato, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori degli studenti e degli editori, in merito al costo dei libri scolastici. Si tratta di una spesa importante che le famiglie sostengono per assicurare i mezzi per lo studio ai propri figli". E' quanto si legge nella relazione del Forum delle associazioni familiari in vista dell'audizione di domani in commissione Bilancio al Senato sulla manovra. "Siamo fermamente convinti - osservano - che destinare delle risorse a rendere deducibili o detraibili - anche solo parzialmente - i libri di testo per la frequentazione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado costituisca un importante investimento per il futuro della nazione e allo stesso tempo un giusto sostegno alle famiglie".

In generale, l'associazione osserva nella legge di bilancio "alcuni elementi di positività" mentre "l'altra faccia della medaglia è una perdurante limitatezza di risorse destinate alle famiglie italiane". Per quanto riguarda il primo aspetto si evidenzia che "uno degli elementi che le famiglie italiane valutano con maggior favore è l'avvio della riforma dell'Isee, ancorché limitata a determinate prestazioni sociali". Positiva anche "la creazione di un fondo strutturale per i centri estivi presso il Ministero dell'economia senza andare a gravare sul Fondo Famiglia, così come l'aumento delle risorse destinate all'Assegno unico universale per far fronte alla revisione parziale della disciplina dell'Isee".

"Vogliamo però manifestare - concludono - l'urgenza che l'Assegno unico universale venga esteso inizialmente fino al compimento del ventunesimo anno di età per i figli a carico, pur nella consapevolezza che sarebbe doveroso prevedere il sostegno alle famiglie fino almeno fino al compimento del ventiquattresimo anno di età dei figli. La realtà è che i figli dopo la maggiore età hanno un costo molto più significativo, legato alle loro esigenze universitarie, culturali, sportive etc. Intervenire in tal senso è un'operazione più giusta che opportuna".