Manovra: dote di 100 milioni per modifiche parlamentari

Manovra, cosa cambia: fine di Quota 103 e Opzione Donna. Prima casa, sale al 26% la tassa per gli affitti turistici brevi

Airbnb e affitti brevi, più tasse per chi si affida a intermediari e portali web. “Una patrimoniale mascherata”

Europa

La scure cinese sulle terre rare, il caso Nexperia e gli effetti su Bmw e Mercedes. Cosa sta succedendo