Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Omicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraManovra definanzia le metro, -50 milioni a linea C Roma
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Manovra definanzia le metro, -50 milioni a linea C Roma

Manovra definanzia le metro, -50 milioni a linea C Roma

Nelle tabelle 15 milioni in meno anche per Milano e Napoli

Nelle tabelle 15 milioni in meno anche per Milano e Napoli

Nelle tabelle 15 milioni in meno anche per Milano e Napoli

Un definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma. Altri 15 milioni in meno per la linea M4 della metro di Milano. Ridotti di 15 milioni anche i finanziamenti per estendere la rete del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e la fornitura di treni. E' quanto prevede una delle tabelle allegate alla manovra con l'elenco dei Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente. Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti