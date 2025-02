Manovra 2025-27: 53 miliardi alle famiglie, misure restrittive per imprese

Le famiglie sono le principali beneficiarie della manovra con 53 miliardi nel 2025-27, restrittivo invece l'impatto per imprese e lavoratori autonomi. Lo scrive l'Ufficio parlamentare di Bilancio in un focus sull'ultima legge di bilancio. "I principali beneficiari netti sono le famiglie, - spiega Upb - con un beneficio netto di 14,7 miliardi nel 2025, 18,8 nel 2026 e 19,9 nel 2027, soprattutto in ragione degli interventi a favore dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Invece, l'impatto netto su imprese e lavoratori autonomi è restrittivo, contribuendo al miglioramento del saldo in tutti gli anni del triennio 2025-27 rispetto allo scenario a legislazione vigente (di circa 8 miliardi nel 2025 e nel 2026, e di circa 3 miliardi nel 2027), per effetto di interventi sia sulle entrate sia sulle spese.