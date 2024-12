Manca (Stellantis), possiamo produrre versioni ibride

"La strategia di Stellantis è confermata, che si vada verso l'elettrificazione", ma "se il mercato lo richiederà, saremo in grado di produrre delle versioni ibride", perché "abbiamo già dimostrato in passato di essere così flessibili da cambiare il nostro modo di agire". Lo ha detto il capo delle risorse umane di Stellantis, Giuseppe Manca, alla trasmissione Omnibus su La7, in un dibattito col segretario di Azione, Carlo Calenda. "Il nostro piano al 2030 è confermato - ha spiegato Manca -. Che si vada verso l'elettrificazione, con i modelli assegnati a tutti gli stabilimenti, questa è la strategia. Dopodiché, c'è un cambiamento di tattica. Il presidente, gli azionisti, il board e l'amministratore delegato hanno rilevato delle divergenze su come procedere per l'attuazione di questo piano, per cui si è arrivati a una risoluzione consensuale". "La linea è stata tracciata - ha proseguito Manca -. Abbiamo già dimostrato in passato di essere così flessibili da cambiare anche il nostro modo di agire. Le automobili ibride come la 500 ibrida che verrà prodotta a Mirafiori, la Jeep Compass ibrida che verrà prodotta a Melfi, erano modelli che non erano previsti nel piano originale. C'è un elemento di continuità, poi un'azienda deve sapersi adattare ai contesti che cambiano". "Le nostre piattaforme di Melfi e Cassino sono multienenergy, possono accogliere una propulsione diversa da quella a batteria, per la quale erano nate - ha concluso Manca -. Il piano per il 2030 è stato lanciato nel 2022. In otto anni il contesto cambia moltissimo. Noi abbiamo una strada tracciata, e cerchiamo di adattare il nostro agire quotidiano rispetto al contesto economico, industriale e politico".