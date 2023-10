Mamme, sgravi fino a €3.000 senza limite di reddito

Uno sgravio contributivo al 100% fino a un massimo di 3000 euro annui, senza limiti di reddito, è previsto nella bozza della manovra per favorire la natalità, escluso il lavoro domestico. Lo sconto sui contributi, valido per tre anni, è legato al numero di figli: per le mamme con due figli, dura fino ai 10 anni del bimbo più piccolo, mentre per chi ne ha tre, lo sconto sui contributi dura fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Inoltre, secondo la bozza della manovra, non ci sarà più l'IVA al 5% sui prodotti per l'infanzia, come la cosiddetta tampon tax. Latte in polvere, preparazioni per l'alimentazione dei bimbi, assorbenti, tamponi e coppette mestruali, saranno soggetti all'IVA al 10%.