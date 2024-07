Maltempo: Cia Alessandria, campi distrutti, dai pomodori al mais

La Cia (Confederazione italiana agricoltori) di Alessandria segnala, in una nota, pomodori, mais, frumento, girasoli e sorgo distrutti, insieme a impianti d'irrigazione compromessi e danni alle strutture. "Le colture sono state spazzate via, il frumento completamente allettato, le piante di granoturco spezzate, le manichette per l'acqua sradicate dalle loro sedi" descrive nel comunicato. I tecnici della Confederazione stanno svolgendo, di nuovo - a pochi giorni dalla furia che ha devastato il Casalese - sopralluoghi di ricognizione. La dirigenza invece ha già interessato il neoassessore regionale all'Agricoltura, Paolo Bongioanni, "che - fanno sapere dalla Ciadi Alessandria - si è già impegnato per fare visita, nei prossimi giorni, alle aziende maggiormente colpite". Pioggia, grandine e vento hanno colpito, in particolare, la pianura nelle vicinanze del capoluogo, i centri di Solero, Quattordio, Felizzano, Masio, Oviglio, al confine con l'Astigiano. Gli interventi dei vigili del fuoco, come riferisce la sala operativa, vanno a esaurirsi, mentre vengono ultimati i prosciugamenti.