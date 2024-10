Malfunzionamento per F24, Agenzia Entrate proroga termini

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento di proroga dei termini dopo l'irregolare funzionamento del Sistema F24 telematico gestito da Sogei verificatosi dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024. La legge, ricorda l'Agenzia in una nota, dispone che in questi casi "i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento".