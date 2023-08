Magma di agevolazioni, perdita di gettito per il 4% del Pil

Un ginepraio di centinaia di sconti e agevolazioni che pesano sul bilancio dello Stato per decine di miliardi con perdite di gettito pari al 4% del Pil. E' il quadro delineato nel rapporto sulle tax expenditures dell'Ufficio valutazione impatto del Senato: un magma che la delega fiscale approvata dal Parlamento punta a semplificare ma che attualmente "genera frequenti e rilevanti deviazioni dal regime fiscale normale". Dal 2016 al 2022 le spese fiscali erariali sono cresciute in maniera costante, evidenzia l'analisi. Nel 2022 se ne contavano 626 (+40% rispetto a sei anni prima) con effetti negativi sul bilancio pari a 82 miliardi di euro (+72%). A queste vanno aggiunte altre 114 spese locali, per un totale di 740 agevolazioni.