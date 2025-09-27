Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaCard culturaIsraele GazaGarlascoPrincipe AndreaSinner
Acquista il giornale
Ultima oraMaggiani nuova presidente di Cna Nautica nazionale
27 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Maggiani nuova presidente di Cna Nautica nazionale

Maggiani nuova presidente di Cna Nautica nazionale

Nel comitato i liguri Forma, Poeta e Barli

Nel comitato i liguri Forma, Poeta e Barli

Nel comitato i liguri Forma, Poeta e Barli

Federica Maggiani, già presidente da due mandati della sezione della Spezia, è la nuova presidente nazionale di Cna Nautica. La nomina è avvenuta a Roma durante l'assemblea nazionale di Cna Nautica. Nel comitato esecutivo del settore anche i liguri Fabrizio Forma, Francesca Poeta e l'invitato permanente Simone Barli.

"Sono onorata della fiducia espressa nei miei confronti e mi impegnerò per consolidare il ruolo di Cna nel settore anche in territori fortemente legati al mare in cui le diverse professionalità che si legano alla nautica stanno crescendo - commenta Maggiani -. La Liguria con 2.901 patenti nautiche rilasciate nel 2024 conferma un primato, da sola presenta numeri prossimi a quelli di Toscana e Lazio insieme. Altro podio importante, a livello numerico e nazionale, è quello relativo ai posti barca: 25.093 nel 2024, di cui 7.705 nello spezzino".

"La nomina di Federica Maggiani a presidente nazionale di Cna Nautica è per la nostra associazione territoriale un grande motivo di orgoglio e un dovuto riconoscimento al peso che ha la realtà spezzina nel quadro italiano. Premia capacità di visione e crescita realizzato a livello territoriale", sottolineano il direttore di Cna La Spezia Pasquale Cariulo e la responsabile sindacale di Cna Nautica la Spezia Giuliana Vatteroni.

"Un grande risultato per la Cna e per il nostro territorio - aggiunge il presidente di Cna La Spezia Davide Mazzola - e, al contempo, una garanzia per il comparto nautico di una capace voce di rappresentanza a livello nazionale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata