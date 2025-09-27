Maggiani nuova presidente di Cna Nautica nazionale

Federica Maggiani, già presidente da due mandati della sezione della Spezia, è la nuova presidente nazionale di Cna Nautica. La nomina è avvenuta a Roma durante l'assemblea nazionale di Cna Nautica. Nel comitato esecutivo del settore anche i liguri Fabrizio Forma, Francesca Poeta e l'invitato permanente Simone Barli.

"Sono onorata della fiducia espressa nei miei confronti e mi impegnerò per consolidare il ruolo di Cna nel settore anche in territori fortemente legati al mare in cui le diverse professionalità che si legano alla nautica stanno crescendo - commenta Maggiani -. La Liguria con 2.901 patenti nautiche rilasciate nel 2024 conferma un primato, da sola presenta numeri prossimi a quelli di Toscana e Lazio insieme. Altro podio importante, a livello numerico e nazionale, è quello relativo ai posti barca: 25.093 nel 2024, di cui 7.705 nello spezzino".

"La nomina di Federica Maggiani a presidente nazionale di Cna Nautica è per la nostra associazione territoriale un grande motivo di orgoglio e un dovuto riconoscimento al peso che ha la realtà spezzina nel quadro italiano. Premia capacità di visione e crescita realizzato a livello territoriale", sottolineano il direttore di Cna La Spezia Pasquale Cariulo e la responsabile sindacale di Cna Nautica la Spezia Giuliana Vatteroni.

"Un grande risultato per la Cna e per il nostro territorio - aggiunge il presidente di Cna La Spezia Davide Mazzola - e, al contempo, una garanzia per il comparto nautico di una capace voce di rappresentanza a livello nazionale".