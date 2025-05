Lvmh perde il posto tra le prime cinque società europee: calo del 25% nel 2024

Il gruppo Lvmh, re incontrastato del lusso a livello mondiale, ha perso il suo posto tra le prime cinque società quotate in Europa, vittima del peggior calo da inizio anno dopo quello registrato durante la crisi finanziaria del 2008.

Le azioni della società francese hanno perso in Borsa a Parigi oltre il 3%, ampliando il loro calo annuale al 25%. Il valore di mercato del colosso che controlla 75 marchi, da Dior a Louis Vuitton, da Dom Perignon a Guerlain, è pari a circa 239 miliardi di euro, al di sotto, calcola Bloomberg, di quello del produttore svizzero di alimenti confezionati Nestlé.

Secondo indiscrezioni riportate dalla stessa agenzia, il gruppo guidato da Bernard Arnault ha comunicato nei giorni scorsi a porte chiuse a investitori e analisti che la domanda, in particolare in Asia e soprattutto in Cina, è rimasta fiacca anche nel secondo trimestre. Il colosso transalpino ha già mancato le attese degli analisti nel primo trimestre, comunicato lo scorso 14 aprile, registrando un calo nelle vendite dell'11% nella regione che comprende la Cina, un dato che si è allineato alla performance dell'intero 2024.