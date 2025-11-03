Domenica 2 Novembre 2025

Domenica 2 Novembre 2025

Gabriele Canè
Società violenta
3 nov 2025
L'utile semestrale di Ryanair balza del 42% a 2,54 miliardi

O' Leary, abbastanza avanti con prenotazioni del 3/o trimestre

Ryanair chiude il secondo trimestre con un utile dopo le tasse (Pat) di 1,72 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto al dato del trimestre precedente. Nel semestre l'utile dopo le tasse è salito invece del 42% a 2,54 miliardi a fronte di una crescita del traffico del 3% a 119 milioni di passeggeri e delle tariffe del 13% a 1,72 miliardi di euro.

"I ricavi del primo semestre - afferma l'amministratore delegato Michael O' Leary - sono cresciuti del 13% a 9,82 miliardi e i ricavi programmati sono saliti del 16% a 6,91 miliardi grazie a un aumento del traffico e delle tariffe". Il manager sottolinea che "nel primo trimestre le tariffe hanno beneficiato dell'inclusione dell'intero periodo pasquale e poi abbiamo recuperato del 7% il calo che avevamo accusato nel secondo trimestre dello scorso anno".

Quanto all'intero esercizio 2025-2026 O' Leary prevede "una crescita del traffico di oltre il 3% a 207 milioni di passeggeri, grazie a una consegna anticipata dei nuovi aeromobili da parte di Boeing B737 8200 Gamechanger". "Mentre le prenotazioni del 3/o trimestre sono abbastanza avanti - conclude - non abbiamo ancora una visibilità sul 4/ trimestre, che non avrà comunque il beneficio delle vacanze di Pasqua".

