L'utile di Zalando nel secondo trimestre sale a 95,7 milioni

L'e-commerce tedesco Zalando chiude il secondo trimestre con un utile netto in decisa crescita a 95,7 milioni di euro, dai 56,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile rettificato prima di interessi e imposte (Ebit rettificato) sale a 171,6 milioni nel periodo, con un margine del 6,5%. Lo riferisce una nota. Il gross merchandise volume (Gmv) aumenta del 2,8% a 3,8 miliardi, mentre il fatturato cresce del 3,4% a 2,6 miliardi. Il miglioramento della redditività, segnala Zalando, è determinato da una gestione più efficace dell'inventario e da una riduzione dei costi di fulfilment, con un aumento del margine Ebit di 0,8 punti percentuali al 6,5% del fatturato. Zalando conferma la guidance per l'interno anno 2024 e prevede che quest'anno sia il Gmv, sia il fatturato, cresceranno dallo 0% al 5% rispetto al 2023. L'Ebit dovrebbe attestarsi tra 380 e 450 milioni di euro. La società nel 2023 ha lanciato lo Zalando Assistant, alimentato dai modelli linguistici di grandi dimensioni della società di ricerca e implementazione dell'intelligenza artificiale generativa, OpenAI. "Dopo mesi di proficua collaborazione, le due aziende si sono impegnate a proseguire la loro solida cooperazione con l'obiettivo di sviluppare insieme soluzioni di IA generativa sempre più innovative e personalizzate per il settore della moda", segnala Zalando che ha in programma "di consolidare la propria rete di centri tecnologici e di aprire una nuova sede nel cuore tecnologico della Cina, Shenzhen. In questo nuovo centro Zalando potrà impiegare l'esperienza locale nel social commerce e combinarla con la profonda conoscenza del mercato europeo così da offrire ai clienti europei ispirazione e intrattenimento sempre più personalizzati". Il supervisory board di Zalando ha inoltre confermato Astrid Arndt come chief people officer per un altro mandato di quattro anni, a partire dal 1 settembre 2024. Sandra Dembeck, chief financial officer, ha invece deciso di non rinnovare il proprio contratto oltre l'attuale mandato che terminerà il prossimo 28 febbraio, per dedicarsi ad una nuova opportunità di carriera.