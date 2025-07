L'utile di Societe Generale nel semestre sale a 3,1 miliardi

Societe Generale chiude il semestre con l'utile netto pari a 3,1 miliardi di euro, in aumento del 71% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi del gruppo sono pari a 13,9 miliardi di euro, in crescita dell'8,6% escludendo le cessioni di attività rispetto al primo semestre 2024.

Nel secondo trimestre l'utile netto sale del 31% a 1,45 miliardi di euro. Il gruppo rivede al rialzo gli obiettivi finanziari per il 2025 grazie a ricavi e costi migliori del previsto. La banca ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie per 1 miliardo di euro e introduce un dividendo intermedio in contanti di 0,611 euro per azione.

"Anche in questo trimestre registriamo risultati eccellenti, con una solida performance commerciale e finanziaria in tutte le nostre attività", afferma Slawomir Krupa, amministratore delegato del gruppo. "Crescita dei ricavi, riduzione dei costi, miglioramento del rapporto costi/ricavi e della redditività: siamo in anticipo rispetto a tutti i nostri obiettivi annuali per la prima metà dell'anno e li abbiamo rivisti al rialzo per l'intero esercizio 2025. Con un coefficiente patrimoniale elevato, ben al di sopra del nostro obiettivo, abbiamo deciso di offrire un'ulteriore distribuzione agli azionisti sotto forma di riacquisto di azioni proprie e di introdurre un dividendo intermedio per la prima metà del 2025".