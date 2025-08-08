L'utile di Sella nel semestre in crescita a oltre 100 milioni

Il gruppo Sella archivia il primo semestre con un utile netto consolidato di 100,1 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto agli 81,4 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, con un Roe all'11,4%.
In aumento il margine di intermediazione che ha raggiunto i 567,8 milioni di euro (+7,7%). Il margine d'interesse segna un -0,6% 280,4 milioni. La raccolta netta cresce a 4 miliardi. La raccolta globale registra un +15,8% a 70,9 miliardi.
Al netto delle componenti non ricorrenti, l'utile netto è pari a 88,5 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, evidenziando il buon andamento della gestione operativa.
Le componenti non ricorrenti, per complessivi 11,7 milioni di euro, si riferiscono alla ripresa di valore, per circa 7 milioni di euro, sulla partecipazione in illimity Bank a seguito dell'adesione all'Opas promossa da Banca Ifis, conclusasi positivamente e ad un prezzo superiore a quello di carico, rispetto alla svalutazione di 4,9 milioni di euro di giugno 2024. Il semestre ha, inoltre, beneficiato della plusvalenza derivante dalla cessione della società Codd&Date pari a 4,7 milioni di euro.