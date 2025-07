L'utile di Mediolanum nel semestre cresce oltre i 477 milioni

Banca Mediolanum registra nel semestre un incremento del 6% dell'utile a oltre 477 milioni di euro. "Il dato però che più ci rappresenta - evidenzia l'a.d, Massimo Doris - è l'incremento dei patrimoni della nostra clientela, che superano i 144 miliardi di euro, un nuovo massimo storico: una crescita che nell'anno è stata trainata quasi interamente dalla raccolta netta, a conferma della nostra capacità di generare fiducia e valore per i risparmiatori anche in contesti di mercato complessi".

Anche il portafoglio crediti supera una nuova soglia, quella dei 18 miliardi di euro, "continuando a distinguersi per qualità, con un npl ratio tra i più contenuti del settore. Cresce inoltre il numero dei nostri Family Banker e ci avviciniamo ormai ai due milioni di clienti", aggiunge Doris.

Le Commissioni nette sono pari a 644,4 milioni, in aumento del 10%. Il margine da interessi è di 366,8 milioni, in calo del 12%. Sulle previsioni per l'anno Mediolanum stima un dividendo 2025 in crescita rispetto al dividendo base di 0,75 euro per azione distribuito nel 2024 e una raccolta netta in risparmio gestito di 8-8,5 miliardi di euro.