L'utile di Azimut nel semestre cresce del 43% a 330 milioni

Azimut Holding archivia la semestrale al 30 giugno con un utile netto adjusted di 330 milioni, in crescita del 43% rispetto all'anno precedente e una raccolta netta di 10 miliardi di euro. Il gruppo vede prospettive fiduciose per superare gli obiettivi per il 2024 con un utile netto di 500 milioni di euro. Il target di raccolta netta di oltre 7 miliardi è stato invece già raggiunto e superato. I ricavi totali ammontano a 702 milioni, in aumento del 9%. L'utile operativo è cresciuto del 9% a 312 milioni, mantenendo un margine operativo solido al 44%. "La strategia di espansione di Azimut nel mondo mostra come, in un momento in cui in Italia l'industria del risparmio gestito fa fatica a crescere, Azimut sia riuscita a raggiungere i 10 miliardi di raccolta netta in soli 6 mesi", evidenzia il presidente, Pietro Giuliani nel sottolineare che "siamo a 102,5 miliardi di euro di masse totali alla fine di giugno di cui il 50% circa è stato raccolto all'estero".