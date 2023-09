Lutech sbarca in Spagna, focus su Energia e Utilities

Lutech, il gruppo italiano dell'Ict, sbarca in Spagna. La società, chiamata Lutech Spain, avrà la sua sede principale a Madrid e potrà contare su un organico iniziale di 50 dipendenti, per un'espansione attesa di 100 professionisti entro la metà del 2024. La filiale iberica, in particolare, avrà un focus industriale sul settore Energy & Utilities, L'operazione, ricorda il gruppo, arriva dopo un anno che ha visto l'azienda consolidare ulteriormente il suo percorso di sviluppo - con l'ingresso di Atos Italia, ricavi per circa 800 milioni di Euro nel 2022, 4.700 dipendenti - una nuova apertura si aggiunge a quelle internazionali di Svizzera, Albania, Cina, Romania e Olanda. Per Gianluca Landolina, presidente della Camera di Commercio di Spagna in Italia, si tratta "dell'ennesima conferma di quanto le potenzialità di investimento bidirezionale tra Italia e Spagna, due paesi storicamente amici e sinergici, non abbiano confini e offrano un'opportunità concreta di internazionalizzazione alle imprese che abbiano la visione e il coraggio di coglierle". E per Giuseppe Di Franco, managing director del gruppo Lutech. "Abbiamo creduto fortemente nell'opportunità di sviluppare nel mercato iberico un nuovo hub dedicato di competenze e servizi, ben consapevoli di confrontarci con un ecosistema territoriale tecnologicamente e culturalmente pronto alle più recenti innovazioni nel campo delle tecnologie e delle infrastrutture digitali".