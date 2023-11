Lunedì 27, lavoriamo per limitare i disagi dello sciopero

Gli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, stanno cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, che complicherà la ripresa della settimana lavorativa. Lo riferiscono fonti del Mit.