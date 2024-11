Luiss, Rita Carisano nominata direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Luiss Guido Carli, presieduto da Luigi Gubitosi, ha nominato Rita Carisano direttore generale. Attuale direttore generale di Confindustria Verona, Carisano si è laureata alla Luiss in Economia e Commercio nel 1984 e ha perfezionato gli studi di Economia industriale alla London School of Economics. Entrata in Confindustria nel 1986, prima nell'Area Piccola Industria con responsabilità crescenti e poi dal 2001 con il ruolo di direttore per il Marketing associativo. Nel 2006 è stata chiamata a guidare la crescita di Confindustria Verona, che oggi conta oltre 1.700 aziende e 80.000 dipendenti nella provincia. È autrice di pubblicazioni in campo economico e ha avuto diversi incarichi di docenza universitaria. 'La nomina di Rita Carisano nel ruolo di direttore generale della Luiss - commenta il presidente rafforza la governance dell'ateneo e consolida le competenze manageriali della nostra squadra. La sua esperienza professionale, maturata anche in posizioni di vertice nel mondo associativo confindustriale, costituisce un importante valore aggiunto per realizzare gli sfidanti obiettivi del nuovo piano strategico'. Carisano accoglie 'con orgoglio' la nomina. La Luiss, afferma, 'è un'istituzione di prestigio che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di una nuova generazione di leader. Alla mia Alma Mater mi lega il ricordo degli anni bellissimi della mia formazione e della mia crescita. L'ateneo, grazie ad una faculty di grande rilievo accademico, ha visto rafforzarsi la propria reputazione, in Italia e all'estero, e oggi è impegnato in prima linea nell'affrontare le grandi sfide del futuro, geopolitiche, economiche e tecnologiche. Continueremo a lavorare in questa direzione - conclude - in stretta collaborazione con Confindustria, per fare di questa università un punto di riferimento globale'.