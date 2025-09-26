Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
Ultima oraLufthansa verso il taglio di migliaia posti, costi troppo alti
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Lufthansa verso il taglio di migliaia posti, costi troppo alti

Lufthansa verso il taglio di migliaia posti, costi troppo alti

Hb, produttività non ancora tornata ai livelli prepandemia

Hb, produttività non ancora tornata ai livelli prepandemia

Hb, produttività non ancora tornata ai livelli prepandemia

Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell'amministrazione per ridurre i costi. E' quanto riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt che scrive di aver ricevuto conferma da parte di diverse fonti interne all'azienda dopo alcune indiscrezioni pubblicate dall'agenzia di stampa Reuters. Si tratterebbe di un taglio di circa il 20% del personale addetto ai servizi amministrativi. Lufthansa impiega complessivamente circa 103.000 lavoratori. La ragione dei tagli sarebbe da ricercare nell'aumento dei costi e nella produttività che non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cassa integrazione