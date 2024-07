Lufthansa taglia utili e previsione flusso di cassa per il 2024

Lufthansa ha tagliato le previsioni sugli utili per l'intero 2024 e che lo scenario "è sempre più sfidante" anche per costi unitari più elevati e prezzi dei biglietti in calo. L'utile operativo rettificato sarà tra 1,4 miliardi e 1,8 miliardi, in calo rispetto alla precedente previsione di circa 2,2 miliardi. Il flusso di cassa rettificato sarà significativamente inferiore al miliardo, rispetto all'obiettivo precedente di almeno 1 miliardo. Lufthansa ha anche anticipato che avvierà un "programma di turnaround completo".