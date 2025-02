Lufthansa e Ita Airways: ottimismo per l'integrazione e crescita futura

"Con la nostra esperienza sappiamo che tale integrazione non è senza cambiamenti ma vi posso dire ottimismo e energia positiva e ne faremo successo in un breve tempo. Da quest'anno Ita avrà un impatto positivo su Lufthansa". Lo ha detto l'ad di Lufthansa Carsten Spohr. "Crediamo nella potenzialità di Ita e nella forza dell'Italia. - ha aggiunto - Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia dell'aviazione europea".

"Stiamo lavorando su business plan e budget e sul bilancio dell'anno scorso, quindi c'è abbastanza lavoro. Adesso ci sarà da fare il piano che prevedrà, dopo un anno di consolidamento nel '25, una crescita nel '26 e '27 soprattutto sul lungo raggio, con opportunità per nuova occupazione". Lo ha detto Joerg Eberhart, ceo di Ita Airways nella conferenza stampa con i vertici di Lufthansa. "Questo anno - ha ribadito - sarà di consolidamento, non sono previste assunzioni numerose, qualcosa ci sarà" legato alla sostituzione dei pensionamenti "ma saranno numeri abbasta bassi, mentre dal '26 '27 e '28 aspettiamo nuovi assunti". "Il bacino dell'ex Alitalia è ricco di professionalità e verranno presi in considerazione i dipendenti dell'ex Alitalia in cassa integrazione", ha aggiunto.