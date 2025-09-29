Lufthansa annuncia il taglio di 4.000 posti entro il 2030

Lufthansa annuncia il taglio di 4.000 posti di lavoro, quasi il 4% della propria forza lavoro. L'ufficializzazione arriva oggi a Monaco, nel corso del capital markets day della compagnia, dopo le indiscrezioni della scorsa settimana dalle quali era trapelati tagli più consistenti. Il ridimensionamento di posti, da attuare entro il 2030, sarà globale ma riguarderà principalmente la Germania e coinvolgerà ruoli amministrativi piuttosto che piloti ed equipaggi.

Lufthansa, che oltre alla partecipazione in Ita gestisce Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, ha dichiarato di puntare a risparmi di circa 300 milioni di euro (350 milioni di dollari) tra il 2028 e il 2030.