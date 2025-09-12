Giovedì 11 Settembre 2025

12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
L'Ue lancia l'alleanza sui veicoli connessi e autonomi

A fine ottobre la prima riunione per l'avvio dei lavori

La Commissione europea avvierà "alla fine di ottobre" i lavori dell'Alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi lanciata oggi dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in occasione del terzo dialogo strategico per l'automotive che si è svolto a Bruxelles. Lo rende noto la Commissione europea dopo il confronto della leader tedesca con i colossi dell'automotive.

L'Alleanza, spiega Bruxelles in una nota, sarà un "forum" per definire un'agenda industriale condivisa nel campo dei veicoli connessi e autonomi e sarà presieduta dalla vicepresidente esecutiva, Henna Virkkunen.

