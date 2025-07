Lovaglio (Mps), 'determinati ad arrivare al 66% di Mediobanca'

"Siamo fiduciosi di concludere positivamente l'operazione: non ci sono ragioni per le quali gli azionisti non partecipino" all'Ops di Mps su Mediobanca. Lo afferma Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che "siamo fortemente determinati di arrivare oltre il 66%" di piazzetta Cuccia.

"Il nostro obiettivo è il 66%, poi per tecnicalità dell'operazione abbiamo indicato anche il 35%" per avere il controllo di fatto di Mediobanca, aggiunge Lovaglio in un'intervista a Bloomberg Tv.

Dpo l'Ops su piazzetta Cuccia, "cercheremo un nuovo top manager per Mediobanca", spiega Lovaglio, al quale sembra "normale" che il management di piazzetta Cuccia sia contrario all'Ops e "non interessato all'operazione" con "difficoltà" ad aderire. Sul ruolo dei grandi azionisti privati di Mps come il gruppo Caltagirone e Delfin, Lovaglio risponde che "sono a sostegno dall'inizio" dell'operazione, "ma non c'è mai stata nessuna interferenza nelle mie attività".