Lovaglio, 'dal mercato un chiaro sostegno su Mediobanca'

"Il mercato ha dato un chiaro sostegno al nostro progetto apprezzando la forte logica industriale e la creazione di valore per gli azionisti e tutti gli stakeholder, oltre che per il sistema Paese". Così il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, contattato dall'ANSA, commenta l'esito dell'opas su Mediobanca.

Lovaglio parla di "un progetto di crescita che si fonda sull'unione di due eccellenze italiane e due brand straordinari, come Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, che condividono una profonda e diffusa cultura del cliente" e da cui nascerà "una nuova forza competitiva altamente diversificata e resiliente, tra i leader nel settore bancario".

Il banchiere, uscito vincitore dalla battaglia per la conquista di Piazzetta Cuccia, ha definito i colleghi e i dipendenti delle due banche come "il vero patrimonio" di Mps e Mediobanca. "La motivazione e il loro contributo - spiega - saranno fattori di successo nello sviluppo strategico che affronteremo con grande energia e impegno. Non vediamo l'ora di metterci al lavoro insieme, per completare questa combinazione di business unica e innovativa per l'industria bancaria".