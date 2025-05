Lottoitalia si aggiudica la concessione del gioco del Lotto per nove anni

La Commissione giudicatrice ha completato l'analisi delle offerte tecniche ed economiche presentate per la procedura di selezione per l'affidamento in concessione del gioco del Lotto e proporrà all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di aggiudicare la concessione a Lottoitalia, controllata da Igt e partecipata da Allwyn, Arianna 2001 e Novomatic Italia. Lo annuncia International Game Technology in una nota. Il provvedimento di aggiudicazione da parte di Adm è atteso entro 35 giorni dalla relativa proposta. L'offerta economica è di 2.230 milioni. La durata di nove anni della concessione assicura l'attività fino a novembre 2034.