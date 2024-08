L'oro è in lieve calo in avvio di giornata a 2.434 dollari

Quotazioni dell'oro sostanzialemente stabili in avvio di giornata mentre crollano i mercati azionari con Tokyo che perde il 10%. Il metallo prezioso sembra non reagire particolarmente ai timori per la recessione e per la tensione in Medio Oriente. Il contratto spot è a 2.434,31 dollari l'oncia in calo dello 0,37%. In lieve aumento invece il contratto con consegna a dicembre che è a 2.479,80 dollari l'oncia (+0,40%).