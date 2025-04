Lorenzo Mariani torna in Mbda come executive group director sales e managing director Italia

Lorenzo Mariani torna in Mbda dopo aver lasciato il ruolo di condirettore generale di Leonardo. Da oggi, rientra nel consorzio europeo di sistemi missilistici per la difesa con il ruolo di Mbda executive group director sales & business development e di managing director di Mbda Italia.

"Sono felice - commenta Eric Béranger, ceo di Mbda - di dare di nuovo il benvenuto in Mbda a Lorenzo Mariani. Mariani ha precedentemente ricoperto posizioni nel nostro gruppo e quindi porta in Mbda una grande esperienza del nostro settore e dell'industria, utili per assicurare i futuri sviluppi e successi commerciali. Ringrazio di cuore Giovanni Soccodato per il suo personale ed efficace contributo nel guidare Mbda in questi tempi così critici e in particolar modo per aver contribuito a raggiungere un livello di portafoglio ordini senza precedenti. Voglio anche ringraziarlo per la generosa condivisione delle sue qualità umane uniche, che incarnano i valori di Mbda e che ognuno di noi ha avuto modo di apprezzare durante questo periodo passato in azienda".