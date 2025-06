Lorenzo Greco nominato nuovo amministratore delegato di Cegeka Italia

Lorenzo Greco è il nuovo amministratore delegato di Cegeka Italia, società attiva nell'information technology la quale punta a una ulteriore espansione nel nostro paese. Greco prende il posto di Stefania Donnabella.

"Ci troviamo in un momento particolarmente dinamico per il settore dell'information technology" ha affermato, "la crescita in Italia è una priorità strategica per Cegeka. Guardando al futuro, ci concentreremo su aree chiave ad alto impatto come AI & Data, Cybersecurity, Hybrid Cloud e soluzioni applicative verticali. Cegeka è fermamente determinata ad accelerare la crescita" ha detto.